2019-05-27T20:29:51+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования женщины во время салюта в Ярославле

Правоохранители проверят, не были ли нарушены правила проведения шоу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Следственный комитет России по Ярославской области начал доследственную проверку по сообщениям о травмировании женщины во время салюта в Ярославле.

О происшествии в соцсетях рассказал муж пострадавшей. По его словам, в голову женщине прилетел невзорвавшийся снаряд. Он задел женщину по касательной и поджег волосы. О случившемся написали СМИ,

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов мероприятия наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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