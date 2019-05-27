Следственный комитет начал проверку по факту травмирования женщины во время салюта в Ярославле
Следственный комитет России по Ярославской области начал доследственную проверку по сообщениям о травмировании женщины во время салюта в Ярославле.
О происшествии в соцсетях рассказал муж пострадавшей. По его словам, в голову женщине прилетел невзорвавшийся снаряд. Он задел женщину по касательной и поджег волосы. О случившемся написали СМИ,
- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов мероприятия наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU