Бывшего заместителя директора ярославского САХа подозревают в мошенничестве
Александра Жилкина хотели заключить под стражу, но суд отклонил ходатайство
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Бывшего заместителя директора ярославского САХа Александра Жилкина подозревают в мошенничестве. По версии правоохранителей, он причастен к похищению бюджетных средств, выделяемых на ручную уборку города. Предполагается, что свои преступные намерения Жилкин реализовывал с марта 2018 по январь 2019 года.
По предварительным данным, нанесенный им ущерб оценен более, чем в 6 миллионов рублей.
24 мая состоялся суд, на котором следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Однако суд это требование отклонил.
ИСТОЧНИК KP.RU