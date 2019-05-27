Бывшего заместителя директора ярославского САХа подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 19:47 2019-05-27T19:47:34+03:00

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Бывшего заместителя директора ярославского САХа Александра Жилкина подозревают в мошенничестве. По версии правоохранителей, он причастен к похищению бюджетных средств, выделяемых на ручную уборку города. Предполагается, что свои преступные намерения Жилкин реализовывал с марта 2018 по январь 2019 года.

По предварительным данным, нанесенный им ущерб оценен более, чем в 6 миллионов рублей.

24 мая состоялся суд, на котором следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Однако суд это требование отклонил.

ИСТОЧНИК KP.RU