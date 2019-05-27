Пожилой ярославец жестоко убил супругу. Чем – непонятно

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-27T17:40:36+03:00

Мужчина, до смерти избивший свою жену, предстанет перед судом

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Житель Брагино, до смерти избивший свою жену, предстанет перед судом. 54-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Трагедия, по данным следствия, произошла еще в феврале этого года. Мужчина избил супругу прямо в квартире. На теле женщины были обнаружены следы от жутких побоев: злоумышленник бил не только руками, но и еще каким-то предметом. Установить его не удалось. Женщина скончалась от травм.

Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокурор утвердил обвинительное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU