В водоеме Ярославской области обнаружено тело пожилого мужчины

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-27T16:51:27+03:00

Следователи опросили очевидцев и осмотрели место происшествия Фото: СУ СКР по Ярославской области

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В субботу, 25 мая, в одном из водоемов в Ростове обнаружили тело 67-летнего мужчины. На теле нет признаков насильственной смерти. Ранее родственники мужчины объявили его пропавшим без вести.

– По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Тело отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы там определили точную причину смерти, и когда она наступила.

После этого будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU