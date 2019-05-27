В водоеме Ярославской области обнаружено тело пожилого мужчины
В субботу, 25 мая, в одном из водоемов в Ростове обнаружили тело 67-летнего мужчины. На теле нет признаков насильственной смерти. Ранее родственники мужчины объявили его пропавшим без вести.
– По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Тело отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы там определили точную причину смерти, и когда она наступила.
После этого будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU