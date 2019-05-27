Романтика с французским флером: ярославец на старом «Мерседесе» припарковался у Эйфелевой башни

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-27T16:29:52+03:00

Кадры вызвали неоднозначную реакцию в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте/ФОТО: соцсети

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В сети появилось фото, на котором тридцатилетний «Мерседес» с ярославскими номерами припаркован напротив Эйфелевой башни в Париже. Кадры вызвали неоднозначную реакцию в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте.

– Русские даже во Франции паркуются посередине, – написал остроумный комментарий один из пользователей.

– Припарковался по привычке как дома посреди дороги, – вторит ему другой ярославец.

Интересно, как ответит хозяин авто на эти реплики?

В любом случае, французское путешествие земляка заслужило внимание аудитории ярославских социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU