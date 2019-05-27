Романтика с французским флером: ярославец на старом «Мерседесе» припарковался у Эйфелевой башни
Фото привлекло внимание пользователей в соцсетях
Кадры вызвали неоднозначную реакцию в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте/ФОТО: соцсети
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В сети появилось фото, на котором тридцатилетний «Мерседес» с ярославскими номерами припаркован напротив Эйфелевой башни в Париже. Кадры вызвали неоднозначную реакцию в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте.
– Русские даже во Франции паркуются посередине, – написал остроумный комментарий один из пользователей.
– Припарковался по привычке как дома посреди дороги, – вторит ему другой ярославец.
Интересно, как ответит хозяин авто на эти реплики?
В любом случае, французское путешествие земляка заслужило внимание аудитории ярославских социальных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU