«Ростелеком» построил в Ярославской области оптическую сеть для тысячи частных домов

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-27T15:23:03+03:00

Компания за четыре месяца 2019 года обеспечила возможностью подключения к оптическим линиям связи более тысячи частных и малоэтажных домов в небольших населенных пунктах Ярославской области

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Как сообщает пресс-служба компании, технология GPON пришла в коттеджный поселок «Край озер» в Некрасовском районе, село Глебовское в Переславском районе, деревню Чурьяково Угличского района, частный сектор поселка Брейтово, населенные пункты Заборное и Мокеевское Ярославского района. Возможность подключиться к оптике появилась также в малоэтажных домах поселков Петровское и Борисоглебский.

Роман Русских, директор филиала в Ярославской и Костромской областях:

«В 2019 году мы взяли курс на строительство оптических линий связи в коттеджных поселках, малых населенных пунктах и частном секторе. Высокоскоростной интернет открывает доступ к целой экосистеме цифровых продуктов, которые меняют жизнь к лучшему. Теперь жители ещё тысячи домов в Ярославском регионе могут пользоваться самыми современными цифровыми услугами. Например, сервисами умного дома или видеонаблюдением. Благодаря оптике им также стала доступна наша образовательная платформа «Ростелеком лицей», с которой ученики могут совершенствовать знания, не выходя из дома. А с решением «Ростелеком Здоровье» можно оперативно получать медицинские консультации».

Новая инфраструктура позволит домовладельцам подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с, услуги интерактивного телевидения, цифровую телефонию, сервисы «Умного дома» и многое другое. Всего в первом полугодии 2019 года возможность подключить современные услуги связи получат почти четыре тысячи домохозяйств Ярославского региона.

«Ростелеком Лицей» поможет сделать дополнительное школьное онлайн- образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на образовательную деятельность. В онлайн-формате доступны занятия с репетитором, курсы и тренажеры более чем по 15 предметам школьной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU