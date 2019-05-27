Бутылки, пакеты, украшения и автомобильное кресло: в Ярославле перед началом сезона очистили дно городских пляжей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-27T15:01:39+03:00

Также будут установлены буйки, которые обозначат границы заплыва

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Перед открытием купального сезона в Ярославле спасатели Центра гражданской защиты провели обследование дна. Они очистили его от мусора, который случайно попал в воду. Водолазы поймали «улов» в виде стеклянных разбитых бутылок, коряг деревьев, обломков корней и кирпичей, целлофановых пакетов, цветов, украшений и даже автомобильного сидения.

Водолазы рассказали, что дно Тверицкого пляжа чище, чем Центрального. Это объясняется тем, что у Волги течение сильнее, чем у Которосли.

Сегодня, 27 мая, будут установлены буйки на трех городских пляжах. Они обозначат границы заплыва отдыхающих.

– Завтра, 28 мая, состоится приемка пляжей Ярославля комиссией, состоящей из инспекторов ГИМС МЧС России по Ярославской области, специалистов Департамента городского хозяйства мэрии и подрядных организаций, которые будут отвечать за чистоту пляжей, – сообщили в мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU