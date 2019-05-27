2019-05-27T13:56:51+03:00
Общество

Студентка из Ярославля завоевала «золото» на WorldSkills

Вероника Базанова победила в компетенции «Дошкольное воспитание»
Роман РЫЖИКОВ
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Студентка Ярославского педагогического колледжа Вероника Базанова. Фото: Дмитрий Миронов/ vk.comСтудентка Ярославского педагогического колледжа Вероника Базанова. Фото: Дмитрий Миронов/ vk.com
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Студентка ярославского педколлежда Вероника Базанова завоевала «золото» Национального чемпионата WorldSkills. Девушка стала лучшей в компетенции «Дошкольное воспитание». С победой ярославну поздравил губернатор Дмитрий Миронов:

- Поздравляю с заслуженным «золотом»! – написал глава региона на своей странице в социальной сети. – Вероника показывает отличную успеваемость, активно участвует в общественной жизни колледжа и области!

Кроме этой медали, сборная Ярославской области заработала два «серебра» и две «бронзы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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