2019-05-27T13:42:32+03:00
Общество

Хозяйка мебельного бизнеса может лишиться мастерской из-за долгов

Помещения уже арестовали
Екатерина РЯБЦЕВА
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Судебные приставы выяснили, что жительница Ярославля владеет несколькими зданиями/ФОТО: УФССП России по Ярославской областиСудебные приставы выяснили, что жительница Ярославля владеет несколькими зданиями/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославна задолжала властям по договору аренды городской земли 900 тысяч рублей. У женщины есть свой бизнес по обработке дерева, но три года она по каким-то причинам не исполняла свои обязательства и копила долг. Представители мэрии обратились в суд.

Судебные приставы выяснили, что жительница Ярославля владеет несколькими зданиями.

– Для исполнения требований исполнительных документов был наложен арест на выявленное имущество – два здания, включая мастерскую, – рассказали в ведомстве.

В течение 10 дней женщина должна вернуть долг. В противном случае имущество будет оценено и реализовано в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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