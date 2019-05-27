Хозяйка мебельного бизнеса может лишиться мастерской из-за долгов
Помещения уже арестовали
Судебные приставы выяснили, что жительница Ярославля владеет несколькими зданиями/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославна задолжала властям по договору аренды городской земли 900 тысяч рублей. У женщины есть свой бизнес по обработке дерева, но три года она по каким-то причинам не исполняла свои обязательства и копила долг. Представители мэрии обратились в суд.
Судебные приставы выяснили, что жительница Ярославля владеет несколькими зданиями.
– Для исполнения требований исполнительных документов был наложен арест на выявленное имущество – два здания, включая мастерскую, – рассказали в ведомстве.
В течение 10 дней женщина должна вернуть долг. В противном случае имущество будет оценено и реализовано в счет долга.
ИСТОЧНИК KP.RU