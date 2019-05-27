Ярославцы жалуются на заросли борщевика у домов

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-27T13:32:47+03:00

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- Вокруг дома №7 ул Лебедева заросли опасного борщевика! Обращения к властям, к управляющей организации Заволжского района ни к чему не привели, куда еще за помощью можно обратиться? Кто нибудь подскажет? – пишут жители в группе «Жесть Ярославль».

Борщевик сейчас можно встретить у школ и детских садов, во дворах. Люди подозревают, что в некоторые места его могли завезти с грунтом, который доставляют во дворы для благоустройства. Под постом ярославцы делятся своими советами по борьбе с опасным растением:

- Я скашиваю, потом в ствол и в корень бензина немножко лью и поджигаю. Больше не растет на этом месте, - сообщил один из пользователей соцсетей.

- Скосите. В любом семенном магазине купите гербициды - стоят недорого, залейте. Борщевику главное не дать цвести, чтобы не было семян. Растение двулетнее, главное скашивать. По идее, через 2-3 года его не должно быть, но придется подождать, - пишут другие.

При этом надо быть очень осторожным. Сок борщевика может вызвать серьезные ожоги на теле.

Вопросы о борьбе с борщевиком мы адресовали мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU