2019-05-27T13:32:47+03:00
Общество

Ярославцы жалуются на заросли борщевика у домов

И делятся советами по его уничтожению
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Ярославль зарастает борщевиком. Фото: Светлана Боева/"Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".Ярославль зарастает борщевиком. Фото: Светлана Боева/"Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

- Вокруг дома №7 ул Лебедева заросли опасного борщевика! Обращения к властям, к управляющей организации Заволжского района ни к чему не привели, куда еще за помощью можно обратиться? Кто нибудь подскажет? – пишут жители в группе «Жесть Ярославль».

Борщевик сейчас можно встретить у школ и детских садов, во дворах. Люди подозревают, что в некоторые места его могли завезти с грунтом, который доставляют во дворы для благоустройства. Под постом ярославцы делятся своими советами по борьбе с опасным растением:

- Я скашиваю, потом в ствол и в корень бензина немножко лью и поджигаю. Больше не растет на этом месте, - сообщил один из пользователей соцсетей.

- Скосите. В любом семенном магазине купите гербициды - стоят недорого, залейте. Борщевику главное не дать цвести, чтобы не было семян. Растение двулетнее, главное скашивать. По идее, через 2-3 года его не должно быть, но придется подождать, - пишут другие.

При этом надо быть очень осторожным. Сок борщевика может вызвать серьезные ожоги на теле.

Вопросы о борьбе с борщевиком мы адресовали мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентка из Ярославля завоевала «золото» на WorldSkills
Хозяйка мебельного бизнеса может лишиться мастерской из-за долгов
«Балтика 0» поддержала велопробег в День города Ярославля
В аварии под Ярославлем погиб водитель и пострадала 9-летняя девочка
Появилось видео, как иномарка врезалась в торговый центр в Ярославле
Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили подпольный цех по производству алкоголя
В Ярославской области хулиган угнал машину, чтобы покататься
«Чуть не потерял жену»: ярославне в голову прилетел невзорвавшийся снаряд во время праздничного салюта
В Ярославле сгорело большое нежилое строение
Ярославские следователи начали проверку после гибели осужденного
Под Ярославлем случилась еще одна авария с пострадавшими
В Ярославле солнечные выходные сменятся дождливыми буднями
В Ярославской области мошенница попросила позвонить и перевела с телефона 7 тысяч рублей себе на счет
Ярославский День города закончился пожаром: на Слепнева загорелась машина
В Ярославской области «Ауди» съехала с дороги и перевернулась
Никаких драк и беспорядков: ярославцы в День города вели себя мирно
В Тутаевском районе иномарка сбила лося: водитель и пассажирка госпитализированы
"Шинник" последним матчем сезона сделал подарок Ярославлю на День города
Долгострой на Ньютона разрешено вводить в эксплуатацию
Толбухинский мост в Ярославле недокрасили и оставили кучу мусора
Две тысячи ярославцев вышли на зарядку и установили рекорд