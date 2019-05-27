Появилось видео, как иномарка врезалась в торговый центр в Ярославле
В Ярославле 26 мая произошло серьезное ДТП на пересечении проспекта Толбухина и улицы большая Октябрьская. Здесь столкнулись две легковушки. От удара одну из них откинуло в сторону торгового центра «Петровский пассаж». Машина въехала в стену здания и только тогда остановилась. К счастью, по словам очевидцев, обошлось без жертв.
- Хорошо хоть пешеходов не было, - обсуждают аварию в группе «Жесть Ярославль» ярославцы.
Между тем в сети появилось видео происшествия. На нем видно, что вторая машина тоже пострадала, врезавшись в разделительную площадку.
Кто виноват в случившемся, предстоит разобраться ГИБДД.
ДТП у "Петровского пассажа" в Ярославле. 26.05.19 Видео: "ЯрНет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru
ИСТОЧНИК KP.RU