Появилось видео, как иномарка врезалась в торговый центр в Ярославле

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-27T12:48:37+03:00

Дорогу на проспекте Толбухина не поделили две иномарки [видео]

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В Ярославле 26 мая произошло серьезное ДТП на пересечении проспекта Толбухина и улицы большая Октябрьская. Здесь столкнулись две легковушки. От удара одну из них откинуло в сторону торгового центра «Петровский пассаж». Машина въехала в стену здания и только тогда остановилась. К счастью, по словам очевидцев, обошлось без жертв.

- Хорошо хоть пешеходов не было, - обсуждают аварию в группе «Жесть Ярославль» ярославцы.

Между тем в сети появилось видео происшествия. На нем видно, что вторая машина тоже пострадала, врезавшись в разделительную площадку.

Кто виноват в случившемся, предстоит разобраться ГИБДД.

ДТП у "Петровского пассажа" в Ярославле. 26.05.19 Видео: "ЯрНет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU