2019-05-27T12:48:37+03:00
Происшествия

Появилось видео, как иномарка врезалась в торговый центр в Ярославле

Дорогу на проспекте Толбухина не поделили две иномарки [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Машина въехала в торговый центр "Петровский пассаж" в Ярославле. Фото: скриншот "ЯрНет".Машина въехала в торговый центр "Петровский пассаж" в Ярославле. Фото: скриншот "ЯрНет".
Изменить размер текста:

В Ярославле 26 мая произошло серьезное ДТП на пересечении проспекта Толбухина и улицы большая Октябрьская. Здесь столкнулись две легковушки. От удара одну из них откинуло в сторону торгового центра «Петровский пассаж». Машина въехала в стену здания и только тогда остановилась. К счастью, по словам очевидцев, обошлось без жертв.

- Хорошо хоть пешеходов не было, - обсуждают аварию в группе «Жесть Ярославль» ярославцы.

Между тем в сети появилось видео происшествия. На нем видно, что вторая машина тоже пострадала, врезавшись в разделительную площадку.

Кто виноват в случившемся, предстоит разобраться ГИБДД.

ДТП у "Петровского пассажа" в Ярославле. 26.05.19 Видео: "ЯрНет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентка из Ярославля завоевала «золото» на WorldSkills
Хозяйка мебельного бизнеса может лишиться мастерской из-за долгов
«Балтика 0» поддержала велопробег в День города Ярославля
Ярославцы жалуются на заросли борщевика у домов
В аварии под Ярославлем погиб водитель и пострадала 9-летняя девочка
Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили подпольный цех по производству алкоголя
В Ярославской области хулиган угнал машину, чтобы покататься
«Чуть не потерял жену»: ярославне в голову прилетел невзорвавшийся снаряд во время праздничного салюта
В Ярославле сгорело большое нежилое строение
Ярославские следователи начали проверку после гибели осужденного
Под Ярославлем случилась еще одна авария с пострадавшими
В Ярославле солнечные выходные сменятся дождливыми буднями
В Ярославской области мошенница попросила позвонить и перевела с телефона 7 тысяч рублей себе на счет
Ярославский День города закончился пожаром: на Слепнева загорелась машина
В Ярославской области «Ауди» съехала с дороги и перевернулась
Никаких драк и беспорядков: ярославцы в День города вели себя мирно
В Тутаевском районе иномарка сбила лося: водитель и пассажирка госпитализированы
"Шинник" последним матчем сезона сделал подарок Ярославлю на День города
Долгострой на Ньютона разрешено вводить в эксплуатацию
Толбухинский мост в Ярославле недокрасили и оставили кучу мусора
Две тысячи ярославцев вышли на зарядку и установили рекорд