Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили подпольный цех по производству алкоголя

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-27T12:24:47+03:00

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В торговой точке в Ленинском районе Ярославля полиция изъяла алкоголь. Представителям власти показалось, что бутылки имеют признаки подделки. В ходе расследования выяснилось, где производятся спиртные напитки. Оказалось, что во Фрунзенском районе находится целый подпольный цех. Там в бочках смешивались жидкости, содержащие воду и спирт.

– Из незаконного оборота полицейскими изъято около 2 тысяч готовых к реализации бутылок с поддельным алкоголем, – рассказали в пресс-службе УМВД России про Ярославской области.

Также в подпольном цеху обнаружены наклейки, похожие на акцизные марки. Алкоголь отправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Идет проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/711175" frameborder="0"></iframe> В Ярославле подделывают алкоголь.УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU