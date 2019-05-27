Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили подпольный цех по производству алкоголя
В торговой точке в Ленинском районе Ярославля полиция изъяла алкоголь. Представителям власти показалось, что бутылки имеют признаки подделки. В ходе расследования выяснилось, где производятся спиртные напитки. Оказалось, что во Фрунзенском районе находится целый подпольный цех. Там в бочках смешивались жидкости, содержащие воду и спирт.
– Из незаконного оборота полицейскими изъято около 2 тысяч готовых к реализации бутылок с поддельным алкоголем, – рассказали в пресс-службе УМВД России про Ярославской области.
Также в подпольном цеху обнаружены наклейки, похожие на акцизные марки. Алкоголь отправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Идет проверка.
В Ярославле подделывают алкоголь.УМВД по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU