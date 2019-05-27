2019-05-27T13:55:15+03:00
Происшествия

«Чуть не потерял жену»: ярославне в голову прилетел невзорвавшийся снаряд во время праздничного салюта

Муж пострадавшей ищет свидетелей происшествия
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина уверяет, что снаряд прошел по касательной и поджег волосыМужчина уверяет, что снаряд прошел по касательной и поджег волосыФото: Анна САДОВНИКОВА
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25 мая ярославская семья смотрела праздничный салют на Тверицком пляже. По словам мужа, неожиданно женщине в голову прилетел невзорвавшийся снаряд. Если верить рассказу супруга, снаряд прошел по касательной и поджег волосы. Ярославна отделалась испугом и сотрясением мозга.

– Вечером во время салюта я чуть не потерял жену, – написал муж пострадавшей в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте.

Также он сообщил, что ищет свидетелей происшествия.

Под постом сразу же появились комментарии. Кто-то рассказывал, что в прошлые годы пострадал по такой же причине, а кто-то совсем не сочувствовал автору и обвинял его в безответственности.

– Бьют залпы для тех кто на волжской Набережной, для них и рассчитана безопасная зона. Кто с пляжа смотрит в 50 метрах от баржи, думайте сами, брать шлем или не брать. Пиротехника вещь опасная, не предсказуемая, – считает один из пользователей сети.

Представители власти ставят под сомнение случившееся.

– В том месте дежурил наряд полиции, и они ничего такого не видели. В больницах тоже не подтвердили, что к ним были обращения, - прокомментировала заместитель мэра по соцполитике Елена Новик.

Факт проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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