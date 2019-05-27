2019-05-27T09:03:49+03:00
Происшествия

В Ярославле сгорело большое нежилое строение

Обошлось без жертв
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сгорело 180 квадратных метровСгорело 180 квадратных метровФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В воскресенье, 26 мая, в Ярославле загорелась большая нежилая постройка. Неэксплуатируемое строение находилось на 2-й Транспортной улице, 58.

– Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 20.49, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Чтобы потушить пожар, приехало 5 машин и 20 человек личного состава. Ликвидировать огонь удалось только к полуночи. Сгорело 180 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в День города в Ярославле загорелась машина. Она стояла на улице Слепнева. Кадры с пожара попали в сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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