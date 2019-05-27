2019-05-27T08:05:30+03:00
Общество

Ярославские следователи начали проверку после гибели осужденного

Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле следователи начали проверку по факту гибли 29-летнего осужденного. Мужчина скончался в одной из больниц города. Туда он попал из камеры следственного изолятора.

– 28 апреля 2019 года в камере СИЗО-1 обнаружен осуждённый, этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку акта суицида, – сообщили в УФСИН России по Ярославской области.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося.

– Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Изъяты видеозаписи, на которых запечатлено пребывание мужчины в СИЗО, – прокомментировали в ведомстве.

Также организованы проверочные мероприятия в отношении сотрудников изолятора, которые в те дни были на территории и общались с погибшим.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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