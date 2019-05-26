2019-05-26T18:35:53+03:00
Общество

В Ярославле солнечные выходные сменятся дождливыми буднями

Будет тепло, но ветрено
Екатерина РЯБЦЕВА
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В понедельник в Ярославской области ночью температура воздуха упадет до 7-12 градусов. Днем станет немного теплее: ртуть в термометре поднимется до 16 градусов. Метеорологическая видимость хорошая: 7000-9000 метров. Ночь пройдет без осадков, а в светлое время суток ожидается небольшой майский дождь. Время от времени подует юго-западный и западный ветер: ночью 4-9 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.

Выходя на улицу, не забывайте солнечные очки и зонтик: май в этом году капризен и непредсказуем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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