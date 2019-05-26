2019-05-26T17:23:20+03:00
Общество

В Ярославской области мошенница попросила позвонить и перевела с телефона 7 тысяч рублей себе на счет

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске 41-летняя мошенница попросила у мужчины телефон. В мобильном аппарате была установлена сим-карта матери владельца телефона, к которой была подключена услуга мобильного банка. Женщина не растерлась и воспользовалась ситуацией. Она перевела на свой счет 7 тысяч рублей, а потом быстро потратила их. Потерпевшая обратилась в полицию. По факту кражи возбудили уголовное дело.

– Подозреваемой даны признательные показания, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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