В Ярославской области мошенница попросила позвонить и перевела с телефона 7 тысяч рублей себе на счет
Возбуждено уголовное дело
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В Рыбинске 41-летняя мошенница попросила у мужчины телефон. В мобильном аппарате была установлена сим-карта матери владельца телефона, к которой была подключена услуга мобильного банка. Женщина не растерлась и воспользовалась ситуацией. Она перевела на свой счет 7 тысяч рублей, а потом быстро потратила их. Потерпевшая обратилась в полицию. По факту кражи возбудили уголовное дело.
– Подозреваемой даны признательные показания, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU