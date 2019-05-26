Никаких драк и беспорядков: ярославцы в День города вели себя мирно

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-26T10:41:52+03:00

На улицы Ярославля вышли более 700 сотрудников внутренних дел/ФОТО: УМВД России по Ярославской области

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В субботу, 25 мая, ярославцы отпраздновали День города. Во всех районах Ярославля прошли праздничные программы – спортивные соревнования, концерты, ярмарки и выставки. Завершился городской праздник приятным сюрпризом – красивым праздничным салютом!

Чтобы в городе не было беспорядка, на улицы Ярославля вышли более 700 сотрудников внутренних дел, а вместе с ними и росгвардейцы. Также в районах увеличили количество нарядов наружных сил полиции. Следили за дорожной ситуацией сотрудники ГИБДД.

– Нарушений общественного порядка и безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий не допущено, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU