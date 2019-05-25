2019-05-25T20:52:03+03:00
Происшествия

В Тутаевском районе иномарка сбила лося: водитель и пассажирка госпитализированы

«Рено Дастер» после столкновения с диким животным вылетело в кювет
Роман РЫЖИКОВ
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Машина получила серьезные поврежденияМашина получила серьезные поврежденияФото: УМВД по Ярославской области
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В пятницу вечером, 24 мая, в Тутаевском районе произошло серьезное ДТП: на дороге Ярославль-Рыбинск под колеса иномарки бросился лось. «Рено Дастер» врезалось в дикое животное и вылетело в кювет, сильно ударившись о дерево.

- В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель мужчина 1964 г.р. и пассажирка 1969 г.р. госпитализированы с травмами. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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