В Тутаевском районе иномарка сбила лося: водитель и пассажирка госпитализированы

СЕГОДНЯ 20:52 2019-05-25T20:52:03+03:00

«Рено Дастер» после столкновения с диким животным вылетело в кювет

Изменить размер текста: A A

В пятницу вечером, 24 мая, в Тутаевском районе произошло серьезное ДТП: на дороге Ярославль-Рыбинск под колеса иномарки бросился лось. «Рено Дастер» врезалось в дикое животное и вылетело в кювет, сильно ударившись о дерево.

- В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель мужчина 1964 г.р. и пассажирка 1969 г.р. госпитализированы с травмами. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU