В Тутаевском районе иномарка сбила лося: водитель и пассажирка госпитализированы
«Рено Дастер» после столкновения с диким животным вылетело в кювет
Машина получила серьезные поврежденияФото: УМВД по Ярославской области
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В пятницу вечером, 24 мая, в Тутаевском районе произошло серьезное ДТП: на дороге Ярославль-Рыбинск под колеса иномарки бросился лось. «Рено Дастер» врезалось в дикое животное и вылетело в кювет, сильно ударившись о дерево.
- В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель мужчина 1964 г.р. и пассажирка 1969 г.р. госпитализированы с травмами. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU