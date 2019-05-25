"Шинник" последним матчем сезона сделал подарок Ярославлю на День города

СЕГОДНЯ 19:58 2019-05-25T19:58:10+03:00

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Перед завершающим туром чемпионата ФНЛ в турнирной таблице была завязка в борьбе за одну путевку в стыковые матчи с командами премьер-лиги. Шансы на это были и у ярославцев, однако чисто теоретические. Для этого требовалось, чтобы три другие кандидата потеряли очки в последнем туре, причем "Нижний Новгород" должен обязательно проиграть. Тогда занимавший 7-ю строчку "Шинник" смог бы подняться в "стыки". Однако уже к середине 1-го тайма даже этот мизерный шанс был утрачен, когда в одновременно проходившей, как и во всей ФНЛ, игре "Нижний" открыл счёт. Поскольку Нижний проигрывать не был намерен, то дальше борьба в Ярославле могло идти только за престиж. Ещё накануне игроки "Шинника" заявляли, что будут биться за победу по любому, чтобы сделать подарок Ярославлю на День города. Желание было таким жгучим, что за первые 20 минут игры ярославцы соорудили у чужих ворот такую жаровню, что при их реализации счёт мог стать разгромным. Но мяч упорно не хотел попасть в цель. А будущий герой матча Дмитрий Самойлов умудрился аж на самой первой минуте не попасть с 5 метров в пустой угол ворот! Но подавляющий игровой перевес питомцев Александра Побегалова в конце концов реализовался в гол неожиданным образом. На 19-й минуте ярославцы получили право на "стандарт" почти от центра поля, но чуть справа. Пробить решил Самойлов и навесил к 11-метровой отметке, куда устремились несколько игроков. Однако никто мяча не коснулся, на чем и попался вратарь, мимо которого отскочивший от газона мяч влетел в сетку - 1:0. Добившись успеха подопечные "Михалыча" чуть сбросили скорости, как бы для паузы. Однако искать пути к чужим воротам они продолжили. И в одном из моментов Самойлов на 33-й минуте удачно вывел своего капитана Эльдара Низамутдинова "один в ноль". Эльдар, который минутами ранее имел шикарный шанс поразить цель из-за пределов штрафной, но головой направил мяч мимо цели, на сей раз тоже реабилитировался - 2:0. Уже хорошо. Но и на этом питомцы "Михалыча" не остановились. На 40-й минуте резкий и высокий прессинг ярославцев дал шанс Самойлову еще раз отличиться дальним ударом - 3:0. Вот тут ярославцы и позволили себе расслабиться, за что моментально были наказаны, что очень испортило настроение нашему киперу Дмитрию Яшину, надеявшемуся сорвать еще один "сухарь" в коллекцию. Еще более испортил Яшину настроение его бывший партнер по "Шиннику" Михаил Земсков, чей дальний и филигранный по точности удар в "девятку" ворот Яшина на 51-й минуте вполне может удостоиться приза за "Лучший гол сезона ФНЛ". Игра стала нервной. Но ярославцы быстро вернулись в строй и на 73-й минуте Низамутдинов у линии штрафной изящно пропустил мяч на Самойлова. Дмитрию предоставился шанс сделать хет-трик, чем он успешно воспользовался, остановив одновременно попытки гостей спасти игру. Хет-трик Самойлова примечателен еще и тем, что стал первым среди игроков "Шинника" за пять лет. Примечательно и то, что победа команды "Михалыча" не только стала подарком Ярославлю, но и позволила переместиться на 6-ю строчку в итоговой таблице.

"Шинник" - "Авангард"(Курск) - 4:2(3:1

ИСТОЧНИК KP.RU