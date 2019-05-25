Толбухинский мост в Ярославле недокрасили и оставили кучу мусора

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-25T13:05:22+03:00

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Ярославцы жалуются на мусор, который оставляют после себя рабочие. Так, например, возле Толбухинского моста разбросаны пустые банки, грязные перчатки, крышки…

- Бесит! – говорит читательница КП-Ярославль. – Уже неделю лежит все вот так! Экологическая политика региона, ага…

А еще горожан волнует, чем именно красят:

- У музея-заповедника красят зебру. Воняет на 20 метров! Я проходила мимо - аж, голова закружилась. – пишет наша читательница.

Однако в мэрии Ярославля заверили, что все соответствует нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU