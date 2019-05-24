СЕГОДНЯ 20:10 2019-05-24T20:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле отменят комиссию при оплате школьного питания. К такому соглашению 24 мая на межрегиональной конференции «Школьное питание: контроль, качество, доступность» пришли власти города и один из ведущих банков России.

- Организатор школьного питания при переходе на безналичную оплату выбрал партнером систему «Аксиома». При оплате через банк с родителей берется комиссия в среднем от одного до четырех процентов, в некоторых случаях и больше. Сегодня было подписано соглашение о том, что процент при переводе будет равен нулю, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Кроме того все школьники в начале нового учебного года получат бесплатные карты оплаты, а в школах установят оборудование, позволяющее пользоваться безналичной оплатой в столовых и буфетах.

Напомним, ярославские школьники назвали ТОП-5 блюд, которые им нравятся и не нравятся в школьных столовых.

ИСТОЧНИК KP.RU