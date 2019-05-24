В Ярославле малыш застрял в сиденье от унитаза
Пришлось вызывать на помощь спасателей
Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В Ярославле трехлетний малыш застрял в сиденье от унитаза. О происшествии сообщили в пресс-службе городского центра гражданской защиты, специалисты которого выезжали помогать ребенку. ЧП произошло 23 мая.
- Трехгодовалый малыш, играя, надел на себя детское сиденье от унитаза. Все это произошло за считанные секунды, а вот снять его самостоятельно мама не смогла. Приехавшие на помощь спасатели с помощью кусачек аккуратно, по кусочкам, чтобы не травмировать малыша, откусывали пластик сиденья, - рассказали в ЦГЗ Ярославля.
Наконец, через 5 минут малыш был свободен.
ИСТОЧНИК KP.RU