Пропавшего под Угличем мужчину ищут уже почти 20 дней

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-24T15:36:53+03:00

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6 мая в Угличском районе пропал 39-летний Вячеслав Ленчуков. Мужчина вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Поиски продолжаются до сих пор. По факту исчезновения человека СУ СК РФ по Ярославской области начал доследственную проверку.

Мужчина невысокого роста, около 160 см, худощавого телосложения. Волосы русые, цвет глаз – голубой.

Был одет в черно-синюю куртку, синие джинсы с потертостями и черные кроссовки. С собой взял темно-вишневый рюкзак.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, или видели Вячеслава Ленчукова после шестого мая, просим позвонить по телефонам: 02, 112 или в следственный отдел по городу Угличу: 8(48532) 2-45-05, 8-962-209-00-55.

ИСТОЧНИК KP.RU