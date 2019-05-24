2019-05-24T15:10:49+03:00
Экономика

МегаФон - лидер по числу базовых станций стандарта LTE

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МегаФон с начала 2019 года на 7% нарастил число базовых станций стандарта LTEМегаФон с начала 2019 года на 7% нарастил число базовых станций стандарта LTE
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МегаФон с начала 2019 года на 7% нарастил число базовых станций стандарта LTE. Это позволило компании остаться лидером по числу базовых станций четвертого поколения среди операторов «большой четверки».

На 1 мая 2019 года общее число базовых станций стандарта LTE в сети МегаФон превысило 93 тыс. Таким образом, МегаФону принадлежат более 34 % всех базовых станций «четвертого поколения» в России: общее число базовых станций LTE всех операторов составляет более 272 тыс.

Кроме того, МегаФон активно увеличивает скорости интернет-доступа, улучшая пропускную способность сети LTE-Advanced. На данный момент в 47 регионах присутствия МегаФона доступна скорость до 300 Мбит/сек.На Северо-Западе такими сверхскоростями могут воспользоваться абоненты в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Тверской и Ярославской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Андрей Звонаренко, технический директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», комментирует:

Сегодня для абонентов высокоскоростной доступ в интернет – насущная необходимость, и таким потребностям сеть операторов должна соответствовать. Поэтому мы продолжаем инвестировать в развитие сети в регионах присутствия, обеспечивая наших клиентов устойчивой голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Именно эти инвестиции позволяют нам оставаться лидерами по интернет-скоростям и предлагать новые цифровые сервисы, которые делают жизнь абонентов комфортнее и интереснее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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