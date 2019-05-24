2019-05-24T15:09:51+03:00
Происшествия

В Ярославле сотрудник угнал рабочую машину, чтобы поехать к приятелю

Подозреваемый был пьян
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Дзержинском районе Ярославля 23-летний житель в состоянии алкогольного опьянения угнал машину. «Хендай» стоял без присмотра и был открыт. В автомобиле кто-то оставил ключи, что очень облегчало угон. Машина принадлежала ярославской коммерческой организации, где и работал подозреваемый.

На угнанном «Хендае» парень отправился к своему знакомому. По дороге его задержали сотрудники полиции. Угонщик дал признательные показания.

– Отделом дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – сообщили в ведомстве.

Ярославец может отправиться за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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