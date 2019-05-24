В Ярославле прозвенели последние звонки
В пятницу, 24 мая, в ярославских школах прозвенел последний звонок. Ученики вышли на школьные линейки, чтобы услышать трогательные напутствия любимых педагогов. Впереди их ждут экзамены и взрослая жизнь, а сегодня можно еще чуть-чуть насладиться детством.
– Цените ваши школьные годы и помните, что за личным успехом каждого из вас стоит труд учителей и поддержка родителей. Не жалейте для них слов благодарности. И от себя лично я говорю большое спасибо — за то, что вырастили, воспитали, выучили нашу будущую смену. А вас, дорогие выпускники, ещё раз поздравляю с окончанием учебного года и желаю отлично сдать экзамены, – написал мэр Ярославля Владимир Волков в своем Фейсбуке.
ИСТОЧНИК KP.RU