2019-05-24T14:35:24+03:00
Общество

В Ярославле прозвенели последние звонки

Мэр города поздравил выпускников в соцсетях
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Владимир ВолковФОТО: Владимир Волков
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В пятницу, 24 мая, в ярославских школах прозвенел последний звонок. Ученики вышли на школьные линейки, чтобы услышать трогательные напутствия любимых педагогов. Впереди их ждут экзамены и взрослая жизнь, а сегодня можно еще чуть-чуть насладиться детством.

– Цените ваши школьные годы и помните, что за личным успехом каждого из вас стоит труд учителей и поддержка родителей. Не жалейте для них слов благодарности. И от себя лично я говорю большое спасибо — за то, что вырастили, воспитали, выучили нашу будущую смену. А вас, дорогие выпускники, ещё раз поздравляю с окончанием учебного года и желаю отлично сдать экзамены, – написал мэр Ярославля Владимир Волков в своем Фейсбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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