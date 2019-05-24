В Рыбинске бесплатно вакцинируют от бешенства кошек и собак

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-24T12:47:40+03:00

Ветеринары будут работать в Ягутке, Копаево Кирова, Переборах. ГЭС и Волжском Фото: Администрация Рыбинска

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28 и 29 мая в Рыбинске вакцинируют домашних животных от бешенства. Рыбинская районная ветеринарная станция выедет в районы города и округу, чтобы сделать прививки собакам и кошкам. Ветеринары будут работать в Ягутке, Копаево Кирова, Переборах. ГЭС и Волжском.

Помимо этого, еженедельно в течение года каждую субботу и воскресенье с 8 до 12 часов все желающие могут защитить своих питомцев от бешенства в клинике на улице Коммунистов, 6б или улице Степана Разина, 7. Телефоны для связи: 21-31-69, 21-81-05, 23-95-05.

Графики проведения выездной вакцинации:

28 мая

с 10:00 до 10:30 - микрорайон Ягутка, напротив магазина «Импульс», ул. Пилоставная, 5а;

с 10:45 до 11:15 – микрорайон Кирова, ул. Нобелевская возле автобусной остановки;

с 11:30 до 11:50 - микрорайон Копаево, возле дома №1 по ул. Механизации;

с 12:00 до 12:30 - микрорайон Копаево, возле магазина «Весна» ул. Крамского, 8;

29 мая

с 10:00 до 10:30 - микрорайон Переборы, возле ДК;

с 10:45 до 11:45 – микрорайон Волжский, ул. Черняховского, 31 возле мини-рынка;

с 12:00 до 12:30 – микрорайон ГЭС, возле автобусной остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU