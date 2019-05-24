В Ярославле полиция задержала бомжа, который поджигал пластиковые контейнеры

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-24T12:20:07+03:00

В отделении он рассказал, как и зачем делал это [ВИДЕО]

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В Ярославле нашли мужчину, который в Заволжском районе поджигал мусорные пластиковые контейнеры. 33-летний бомж был пьяный. В отделении полиции он рассказал, что не совсем понимает, зачем это делал. В качестве горючего бездомный мужчина использовал спиртное.

– Сначала жалко было (спиртного), – поделился проблемой правонарушитель.

За поджог 10 мусорных контейнеров возбуждены уголовные дела. Идет расследование.

– В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/710787" frameborder="0"></iframe> Пьяный бомж поджигал контейнеры в Ярославле.УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU