В Ярославле полиция задержала бомжа, который поджигал пластиковые контейнеры
В Ярославле нашли мужчину, который в Заволжском районе поджигал мусорные пластиковые контейнеры. 33-летний бомж был пьяный. В отделении полиции он рассказал, что не совсем понимает, зачем это делал. В качестве горючего бездомный мужчина использовал спиртное.
– Сначала жалко было (спиртного), – поделился проблемой правонарушитель.
За поджог 10 мусорных контейнеров возбуждены уголовные дела. Идет расследование.
– В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Пьяный бомж поджигал контейнеры в Ярославле.УМВД по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU