2019-05-24T11:20:09+03:00
Общество

В Ярославле у предпринимателя арестовали грузовик за большой долг по кредиту

Теперь он должен как можно скорее выплатить 800 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Ярославский предприниматель взял крупный кредит в банке. Однако отдать деньги без проблем у него не получилось: возникли трудности. Тогда действовать стали судебные приставы-исполнители. Они пришли к должнику, чтобы описать и арестовать грузовой автомобиль «Howo», который был у мужчины в собственности. Грузовик отвезли на спецстоянку, а ярославцу дали время подумать и найти 800 тысяч рублей для погашения задолженности.

– Представитель кредитной организации сообщил, что в случае невыплаты они готовы забрать в счет погашения долга данное имущество, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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