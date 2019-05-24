2019-05-24T08:23:36+03:00
Общество

Тутаевцев просят сдать электрохлам

Принимать его будут 26 мая, в предстоящее воскресенье
Мария СОКОЛОВА
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В Тутаеве впервые пройдет экологическая акция по сбору электрохлама. Фото Подслушано в Тутаеве/ВКВ Тутаеве впервые пройдет экологическая акция по сбору электрохлама. Фото Подслушано в Тутаеве/ВК
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В городе в этот день впервые состоится экологический праздник «Экодвор». С 10 до 12 часов на улице Моторостроителей, д. 55, площадка «Борисоглебская ярмарка» будут собирать не нужные уже никому системные блоки и сервера компьютеров, оргтехнику, офисное оборудование, мониторы, принтеры, сотовые телефоны, провода - словом, все, что раньше включалось в розетку, а теперь лежит и пылится за ненадобностью, занимая место.

Весь собранный электрохлам в этот же день организаторы отвезут на акцию Яр-Экомобиль, откуда техника отправится на переработку в компанию ТехПромРесурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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