Нарушители правил пожарной безопасности в ярославских лесах заплатят штрафы от 40 тысяч до 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-24T07:52:09+03:00

Такие цифры прозвучали вчера, 23 мая, на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

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В условиях особого противопожарного режима, введенного в Ярославской области, штраф для нарушителей повышен: для должностных лиц – до 40000 рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – до 70000 рублей, для юридических лиц – до 300000 рублей.

В целях обеспечения пожарной безопасности арендаторы лесных участков и сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана» обустроили более 104 километров минерализованных полос и 7 километров иных противопожарных барьеров. Также проведена очистка 170 километров минерализованных полос, обустроенных в предыдущие годы. Установлено 84 шлагбаума и 228 аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности, а также благоустроено 139 мест отдыха. От сухой травянистой растительности расчищено свыше 1280 гектаров территорий, прилегающих к лесным массивам.

В целях предупреждения и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах проведено 1453 рейда, в том числе 104 совместно с представителями органов местного самоуправления, УМВД и МЧС. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU