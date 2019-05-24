Вышел и пропал: в Ярославской области с 6 мая разыскивают мужчину в черных кроссовках

СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-24T07:04:01+03:00

Он ушел из дома и до сих пор не вернулся

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39-летний Вячеслав Петрович Ленчуков, проживающий в селе Улейма, Угличского района 6 мая текущего года вышел из дома и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Рост мужчины 160 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые. Он был одет в черно-серую куртку, синие джинсы с потертостями, черные кроссовки. Возможно, он может находиться в Переславле-Залесском или Ярославле.

В розыске требуется помощь волонтеров. Если вы встречали этого мужчину либо вам что-то известно о его местонахождении, спасатели из поискового отряда «Лиза Алерт» просят позвонить по телефонам горячей линии: 8(800) 700-54-52 либо 112.

ИСТОЧНИК KP.RU