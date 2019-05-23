Мэрия Ярославля: или детская площадка по цене пирожка, или отдадим в другой двор

СЕГОДНЯ 20:52 2019-05-23T20:52:44+03:00

В Ярославле более 600 детских площадок и платить за их содержание теперь должны собственник многоквартирных домов. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле проверили состояние более 600 детских площадок во всех районах города.

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В результате выяснилось, что большинству из них требуется проведение ремонтных работ. А согласно постановлению мэрии города Ярославля № 1494 от 31 октября 2017 года содержать в надлежащем состоянии детские городки и малые архитектурные формы обязаны управляющие организации. Платить за это соответственно должны жители многоквартирных домов, во дворах которых они расположены.

Тариф составляет 26 копеек с квадратного метра и входит в графу «Содержание территории» в квитанции об оплате коммунальных услуг. Так, с двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров собственник заплатит всего пятнадцать рублей шестьдесят копеек в месяц.

- Это примерная стоимость пирожка, - отметили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Если жители не дадут согласия на обслуживание детского оборудования на придомовой территории, оно будет демонтировано. Впоследствии его установят по заявкам собственников из других многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU