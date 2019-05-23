2019-05-23T19:22:32+03:00
Происшествия

Прибрали собственность к рукам: «черные риэлтеры» оставили пенсионерку без квартиры в центре Ярославля

И не ее одну
Мария СОКОЛОВА
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"Черные риэлтеры" незаконными способами забирали у ярославских пенсионеров их квадратные метры."Черные риэлтеры" незаконными способами забирали у ярославских пенсионеров их квадратные метры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Ярославля пресекла деятельность группы «черных риэлторов», которые незаконно лишали горожан квартир.Надзорный орган провел проверку по обращению 75-летней местной жительницы о незаконном переоформлении ее квартиры в центре города на другое лицо. Узнала она о том, что ее жилые метры ей уже не принадлежат случайно, когда осенью 2018 года оформляла субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Черные риэлтеры», используя поддельные документы и подделав подпись пенсионерки, оформили фиктивный договор купли-продажи ее квартиры.

Кроме того, прокуратура выявила еще несколько аналогичных фактов в отношении престарелых жителей города.

По результатам проверки прокурор Ярославля направил 2 постановления в следственные органы для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения следственными органами следственного комитета России по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В рамках расследования уголовного дела следственными органами вскрыт еще ряд эпизодов преступной деятельности. Двум участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один – объявлен в розыск.

Кроме того, прокуратура города Ярославля направила в интересах местных жителей 4 исковых заявления в суд о признании сделок купли-продажи жилых помещений недействительными.

Требования прокурора удовлетворены. Право собственности потерпевших на квартиры восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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