Очаровательная педагог из Некоузского района признана лучшим воспитателем Ярославской области

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-23T18:08:13+03:00

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В Ярославской области завершился конкурс «Воспитатель года России - 2019». Его победителем стала педагог из некоузского детского сада №3 Аида Аскерова. Ее педагогическое кредо – слова Джона Дьюи «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера».

– Готовиться к конкурсу я начала два года назад: постоянно училась, старалась быть в курсе современных тенденций в образовании, – рассказала победительница. – Я посещала школу педагогического лидера. И искренне болела за всех участников, каждый был достоин победы. Мы действительно за эти дни стали командой, поддерживали друг друга.

В этом году конкурс проводился в регионе в 15 раз. Самому молодому участнику – 31 год, самому опытному — 49 лет, самый продолжительный педагогический стаж – 30 лет.

– Конкурсы профессионального мастерства, такие как «Воспитатель года», набирают популярность в педагогическом сообществе, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Победить в таком соревновании может только педагог-исследователь, педагог-новатор, обладающий высоким уровнем ответственности за результаты своей деятельности – перед ребенком, его родителями и обществом в целом. Мы рады, что такие люди работают в нашей системе образования.

ИСТОЧНИК KP.RU