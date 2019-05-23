СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-23T17:20:33+03:00

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Футболисты, тренер и директор «Шинника» прокатились по Ярославлю на фирменном троллейбусе.

- Одну из машин восьмого маршрута забрендировали в цвета «Шинника» наши преданные болельщики. Конечно, мы не упустили шанс и прокатились вместе с Александром Побегаловым и ребятами из команды, - рассказал в соцсетях генеральный директор ФК «Шинник» Дмитрий Горин.

Также руководитель ярославского спортклуба пожелал, чтобы этот троллейбус был бы фартовым для каждого из пассажиров.

Напомним, у ярославского ХК «Локомотив» сменился главный тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU