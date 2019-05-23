Ярославец оплатил 140 штрафов для того, чтобы его выпустили из страны

СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-23T17:02:18+03:00

Мужчина за один раз погасил задолженность в размере 95 тысяч рублей

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В Ярославле мужчина оплатил 140 автомобильных штрафов, испугавшись того, что его не выпустят из страны. Должник долгое время игнорировал судебных приставов и не хотел выплачивать деньги. Приставы заблокировали счета мужчины и ограничили ему возможность выезда из страны.

- Буквально через несколько дней он явился к сотрудникам ведомства и разом оплатил все 140 штрафов, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Общая сумма задолженности составила 95 тысяч рублей. Мужчина рассказал приставам, что оплатил штрафы ради того, чтоб в скором времени улететь на отдых зарубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU