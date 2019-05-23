2019-05-23T17:02:18+03:00
Общество

Ярославец оплатил 140 штрафов для того, чтобы его выпустили из страны

Мужчина за один раз погасил задолженность в размере 95 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле мужчина оплатил 140 автомобильных штрафов, испугавшись того, что его не выпустят из страны. Должник долгое время игнорировал судебных приставов и не хотел выплачивать деньги. Приставы заблокировали счета мужчины и ограничили ему возможность выезда из страны.

- Буквально через несколько дней он явился к сотрудникам ведомства и разом оплатил все 140 штрафов, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Общая сумма задолженности составила 95 тысяч рублей. Мужчина рассказал приставам, что оплатил штрафы ради того, чтоб в скором времени улететь на отдых зарубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прибрали собственность к рукам: «черные риэлтеры» оставили пенсионерку без квартиры в центре Ярославля
Очаровательная педагог из Некоузского района признана лучшим воспитателем Ярославской области
В Рыбинске пенсионерка сама перевела мошенникам 400 тысяч рублей
Сначала мальчика, а потом девочку: в Ярославле задержали педофила
Футболисты, тренер и директор «Шинника» прокатились по Ярославлю на фирменном троллейбусе
МЧС предупреждает: в Ярославской области будут заморозки
Разбил камеру и информационное табло: в Рыбинске вандал изуродовал остановку
В Ярославле снизят цены на полеты в Санкт-Петербург
Ярославские приставы помогли бывшим возлюбленным завершить отношения и решить жилищный вопрос
Житель Углича прятал полкило конопли в тамбуре своего частного дома
В Ярославской области пропала 85-летняя бабушка
В Ярославле у бизнесмена арестовали автопарк в счет погашения долга
С железнодорожной станции в Ярославской области украли рельсы
В Ярославле заложили капсулу времени с посланием к людям будущего
Странная кража: ярославец подошел к своей машине, но не обнаружил дверей