Разбил камеру и информационное табло: в Рыбинске вандал изуродовал остановку

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-23T16:51:45+03:00

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В ночь на 17 июля 2018 года 27-летний житель поселка Борок Некоузского района был сильно пьян. Когда он проходил мимо остановочного комплекса на площади Соборная в Рыбинске, то не сдержался и изуродовал объект. Вандал разбил видеокамеру, сломал полку-держатель для зарядки мобильного, повредил информационное табло и декоративную лепнину.

Ущерб, который причинен индивидуальному предпринимателю, безвозмездно установившему комплекс, составил 21 тысячу 300 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения.

За свои действия житель области может отправиться на 1 год исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU