СЕГОДНЯ 16:40 2019-05-23T16:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле снизят цены на полеты в Санкт-Петербург. Сообщение об этом появилось на сайте ярославского аэропорта «Туношна». О снижении тарифов объявил перевозчик - авиакомпания «S7 Airlines».

- Начиная с 23 мая стоимость поездки в Петербург и обратно составит 5200 рублей, при условии покупки билета на официальном сайте авиаперевозчика. Ранее стоимость билетов составляла более 6000 рублей, - пояснили в «Туношне».

Напомним, рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург и обратно выполняются 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Питера самолет вылетает в 8.50 и прибывает в Ярославль в 10.15. Вылеты из Ярославля запланированы на 10.50, а прибытие в северную столицу – в 12.20.

ИСТОЧНИК KP.RU