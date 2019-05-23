Ярославские приставы помогли бывшим возлюбленным завершить отношения и решить жилищный вопрос
Гражданский муж не спешил выселяться из квартиры сожительницы
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Жительница Углича проживала вместе с мужчиной, который имел два гражданства. Чтобы тот смог работать, сердобольная гражданская жена прописала его в своей квартире. Когда любовь прошла, то сожитель не спешил выселиться. Собственница жилища обратилась в суд.
– Судебные приставы Угличского отдела УФССП России по Ярославской области исполнили решение суда о выселении гражданина из занимаемой им квартиры, принадлежащей его бывшей гражданской супруге, – сообщали в пресс-службе ведомства.
Мужчина передал ключи бывшей возлюбленной и вывез свои вещи. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU