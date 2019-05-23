2019-05-23T15:13:53+03:00
Общество

В Ярославле у бизнесмена арестовали автопарк в счет погашения долга

У мужчины есть 10 дней чтоб погасить задолженность и вернуть свои машины
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле судебные приставы наложили арест на автопарк бизнесмена, который задолжал более двух с половиной миллионов рублей по налогам. На счету должника были десятки дел о взыскании налогов, страховых взносов, кредитов и долгов по коммунальным услугам. Приставы нагрянули по адресу предпринимательской конторы неплательщика.

- После выхода по адресу, три грузовых автомобиля «МАЗ» оказались под арестом, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службу судебных приставов по Ярославской области. - Решать вопрос с судебными приставами и с водителями, оставшимися без работы, приехал предприниматель на своем автомобиле. Стоит отметить, что от приставов мужчина ушел пешком.

Кроме грузовиков у мужчины арестовали также престижную иномарку «BMW X5». Должнику дали десять дней на то, чтоб полностью погасить задолженность. В противном случае - все автомобили будут отданы на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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