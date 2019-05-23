2019-05-23T14:53:37+03:00
Общество

В Ярославле заложили капсулу времени с посланием к людям будущего

Открыть капсулу можно только в 2069 году
Екатерина РЯБЦЕВА
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В детском саду будет 12 групп для детей от 1,5 до 7 летВ детском саду будет 12 групп для детей от 1,5 до 7 летФото: Мэрия Ярославля
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В Дзержинском районе Ярославля началось строительство детского сада. Дошкольное учреждение на 220 мест откроется на улице Большая Норская.

Мэр Владимир Волков вместе с руководителями региона заложил в основание садика капсулу времени. В капсуле – послание к ярославцам на 2069 года.

В детском саду будет 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Строительство завершится в третьем квартале 2020 года.

— Надеюсь, что наши с вами усилия будут по достоинству оценены подрастающим поколением ярославцев. Ведь именно они, будущие воспитанники детских садов, которые мы сегодня строим, через 50 лет будут читать наше послание. И тогда, по прошествии времени, смогут дать взвешенную оценку нашей работе, — считает Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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