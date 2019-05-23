2019-05-23T14:55:24+03:00
Происшествия

С железнодорожной станции в Ярославской области украли рельсы

Преступники распилили металлические конструкции и увезли на грузовике
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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С железнодорожной станции в Ярославской области украли рельсы.С железнодорожной станции в Ярославской области украли рельсы.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ярославской области украли железнодорожные рельсы, которые были сложены у железнодорожного полотна. Происшествие случилось у станции Козьмодемьянск. Воры распилили рельсы на части специальным станком и увезли на грузовике.

Транспортным полицейским удалось найти грабителей. Их машину остановили недалеко от места преступления. В кузове находились рельсы весом 3,5 тонны.

- В этот же день по «горячим следам» задержали семерых участников группы, которых подозревают в совершении кражи, - рассказали в Северном ЛУ МВД России на транспорте.

Украденное преступники собирались сдать в пункт приема черного металла. Сумма ущерба, причиненная транспортной организации, составила более 35 тысяч рублей. Следственным отделом Северного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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