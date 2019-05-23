2019-05-23T14:08:09+03:00
Происшествия

Странная кража: ярославец подошел к своей машине, но не обнаружил дверей

Кто-то открутил дверь и увез их с собой
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: соцсетиФОТО: соцсети
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С ярославским автовладельцем случилась неприятная ситуация.

– У моей любимой «Мазды» украли двери, – написал в группе «Подслушано у водителей | Ярославль» Вконтакте пострадавший мужчина.

Он просит у горожан помощи в поиске свидетелей и обращается к тем, у кого может быть видео с городских камер. Камеры должны быть установлены на улице Победы, напротив бара «Пробка». Въезд во двор, где стояла «Мазда», только один. Это значит, что камеры могли зафиксировать машину, которая заехала и выехала с придворовой территории.

– Какой то битой «Мазде» срочно понадобились двери. И даже, вероятно, в цвет, – пишут ярославцы в комментариях.

Остается только надеяться, что двери найдутся, ведь в Ярославле ожидаются дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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