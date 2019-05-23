Странная кража: ярославец подошел к своей машине, но не обнаружил дверей
С ярославским автовладельцем случилась неприятная ситуация.
– У моей любимой «Мазды» украли двери, – написал в группе «Подслушано у водителей | Ярославль» Вконтакте пострадавший мужчина.
Он просит у горожан помощи в поиске свидетелей и обращается к тем, у кого может быть видео с городских камер. Камеры должны быть установлены на улице Победы, напротив бара «Пробка». Въезд во двор, где стояла «Мазда», только один. Это значит, что камеры могли зафиксировать машину, которая заехала и выехала с придворовой территории.
– Какой то битой «Мазде» срочно понадобились двери. И даже, вероятно, в цвет, – пишут ярославцы в комментариях.
Остается только надеяться, что двери найдутся, ведь в Ярославле ожидаются дожди и грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU