В Ярославле похолодает

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-23T13:35:49+03:00

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С 23 мая в Ярославской области немного похолодает. Ближайшие дни погода будет облачная с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных местах региона ожидается гроза. Ветер северный – 5-10 метров в секунду. При грозе порывы увеличатся до 15 метров в секунду. Ночью столбик термометра упадет до 8 градусов. Днем температура воздуха будет от 15 до 20 градусов. Метеорологическая видимость хорошая: от 7000 до 9000 метров. Выходя из дома, не забывайте зонт и солнечные очки.

ИСТОЧНИК KP.RU