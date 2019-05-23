2019-05-23T11:43:01+03:00
Общество

В Ярославле установят указатели с информацией о местных вузах

Схему размещения студенты разработают сами
Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодые люди спрашивали про перспективы обновления территорий города и субсидии для студенческих проектовМолодые люди спрашивали про перспективы обновления территорий города и субсидии для студенческих проектовФото: Мэрия Ярославля
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Мэр Ярославля Владимир Волков встретился с ярославскими студентами, чтобы обсудить насущные вопросы. Молодые люди спрашивали про перспективы обновления территорий города и субсидии для студенческих проектов. Также был поднят вопрос об указателях, которые помогут гостям города определить местонахождение вузов. Волков согласился со студентами, что информации действительно не хватает.

— Вы лучше других знаете, где необходимо поставить такие указатели, поэтому от вас я жду готовую схему их размещения, — ответил Владимир Волков.

Указатели с названиями вузов появятся на улицах города течение этого года.

Кроме этого, ярославские студенты спросили у мэра, как можно попасть на работу в мэрию и уточнили про ремонт дороги, которая ведет в общежитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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