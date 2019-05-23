2019-05-23T08:18:00+03:00
Общество

Приехали военные и поставили мост: что произошло под Ярославлем

В поселке Некрасовское временно решили проблему сообщения между берегами
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Навести мосты смогли только военныеНавести мосты смогли только военныеФото: Правительство Ярославской области
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Странные конструкции и военные прибыли в поселок Некрасовское по Волге на днях. Но они не удивили местных, а только порадовали. Прибыл долгожданный мост, который наконец-то соединит два берега реки Солоницы. И больше не придется объезжать 20 километров, чтобы просто навестить родственников на кладбище, съездить на дачу или вернуться из райцентра в одно из близлежащих сел.

- Несколько дней кропотливой работы, 300 военнослужащих – и понтонный мост готов! Впервые он будет служить для гражданских целей, - рассказали в областном Правительстве.

Конечно же, в поселке, где есть река, всегда должен быть мост. Но вот незадача, нормальный мост уже давно закрыли на капитальный ремонт, потому что он буквально начал осыпаться. И вместо метров моста людям приходилось проезжать 20 километров до ближайшей переправы. И всем экстренные службы так же делали этот крюк. И местная власть ничего не могла сделать. Тогда область договорилась с военными. И они сделали наплавной мост, по которому вполне безопасно ехать на машине. Правда, и на такое благое событие нашлись недовольные. Рыбаки теперь не смогут промчаться на моторных лодках к Волге. Их недовольство странно, ибо Солоницу и так каждое лето перегораживал понтонный мост, который тоже нельзя было протаранить на лодке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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