Шесть лет и шесть месяцев: в Ярославской области посадили вооруженного бандита

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-23T07:16:24+03:00

Кроме оружия у преступника с собой оказались наркотики

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В Переславле отправили за решетку 27-летнего парня, которого судили сразу по четырем статьям. Год назад он нашел охотничье ружье ИЖ-58 12 калибра. Хорошее ружье, даже с патронами. Но в полицию, как велит закон, не сдал. Решил оставить себе.

- В арендуемом гараже он отпилил часть ствола и незаконно переделал ружье в обрез 12 калибра, который продолжал хранить в том же гараже, вплоть до его изъятия сотрудниками полиции, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Ружье полицейские изъяли при любопытных обстоятельствах. После того, как тот пытался ограбить деревенский магазин. С тем самым обрезом. И наркотиками в сумке. По совокупности парень получил шесть лет и шесть месяцев. И должен заплатить 100 тысяч штрафа.

Напомним, недавно ярославец отделался только штрафом за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU