Спокойно утыкайтесь в смартфоны и идите: в Ярославле на переходе положили светящуюся плитку

СЕГОДНЯ 19:25 2019-05-22T19:42:14+03:00

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В Ярославле вслед за светящимися столбами появилась светящаяся плитка. Она дублирует цвет светофора для тех, кому лень оторваться от смартфона. Высокотехнологичные кирпичики встроили в плитку у светофора на улице Первомайской.

- Наша молодёжь всё больше погружается в информационное пространство. Они идут и смотрят в свои гаджеты, не обращая внимание на светофорное регулирование. Чтобы обезопасить наших детей и просто погруженных в Интернет жителей и гостей города, мэр принял решение оснастить пешеходные переходы такой плиткой, - рассказал Сергей Тальянов, директор департамента городского хозяйства мэрии.

До конца года светящаяся плитка появится на 20 переходах. Такая система уже хорошо показала себя в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. Причем, из бюджета на новинку не потратят ни копейки. Мэрия нашла другой источник финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU